Ereğli’de mevsimlik tarım işçileri için toplantı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ereğli’de mevsimlik tarım işçileri için toplantı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, mevsimlik tarım işçileri ile ilgili muhtarların katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen toplantıda, mevsimlik tarım işçilerinin konaklama yerleri ile ilgili mahalle muhtarlarıyla istişare edildi.

Bahar mevsimi gelirken, ilçedeki ve bölgedeki mevsimlik tarım işçileri konusunda yaşanılabilecek sorunları önceden bertaraf edebilmek adına muhtemel sorunlar konusunda muhtarlarla bilgi alışverişinde bulunulurken, muhtarların yapması gerekenler ise kendilerine iletilerek bilgilendirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ereğli Jandarma Komutanlığı ve mahalle muhtarların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kamil Küçük, Jandarma Komutanı Fatih Kurt ve muhtarlar katıldı.

Ereğli’de mevsimlik tarım işçileri için toplantı

Ereğli’de mevsimlik tarım işçileri için toplantı

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