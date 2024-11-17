Ereğli'de sürücü yayaya çarptı, kaçarken köpek bıraktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gece saatlerinde gerçekleşen bir trafik kazası, bölgedeki güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Göçmenler kavşağında meydana gelen olayda, Şerafettin D. yönetimindeki 67 EP 415 plakalı Fiat marka araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Erdinç Şener'e çarptı. Kaza sonrası şiddetle yere savrulan yaya, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak sürücü, kazanın ardından aracını bırakarak olay yerinden kaçmayı başardı.

Kazanın ardından, sürücünün evine saklandığını öğrenen polis ekipleri, hızla harekete geçti. Şerafettin D.'nin evine gelen ekipler, onu fark edince sürücünün başka bir yere kaçtığını tespit etti. Şu anda, Şerafettin D.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor. Ağır yaralı olan Erdinç Şener'in ise Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, sürücünün terk ettiği araçta ilginç bir detay ortaya çıktı. Ekipler, kaza sonrası bırakılan araçta bir köpek buldu. Araç ve köpek, otoparka çekilirken, köpeğin sahipleri tarafından teslim alınacağı öğrenildi. Bu olay, hem sürücünün kaçma eylemi hem de aracın içinde bulunan köpekle birlikte Ereğli'de tartışmalara neden oldu.