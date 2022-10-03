Ereğli’de trafik kazası sonrası sürücüler arasında arbede yaşandı

Buğra KOÇAK - KONYA / YENİÇAĞ

Kaza öğle saatlerinde Ereğli giriş kavşağı stadyum önünde meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı kazada anlaşmazlığa düşen sürücüler önce kendi aralarında kavga etti daha sonra kaza görüntüsünü almaya gelen basın mensuplarına saldırdı. Kaza ya gelen trafik polisleri korkusuzca olaylara müdahale ederek basın mensuplarına yönelik olayları bastırdı.

Olayda bir basın mensubunun görüntü aldığı telefonu kırıldı. Olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri yönlendirilirken saldırganlar emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirilip ifadesi almak üzere Ereğli Polis Merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.