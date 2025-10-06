Erek Dağı dolunayda görsel şölen oluşturdu

Van'ın sembollerinden biri olan Erek Dağı'nın ihtişamlı silueti üzerinde yükselen dolunay, gökyüzünde adeta bir görsel şölen sundu.


Van'ın doğusunda yer alan 3204 rakımlı Erek Dağı, bu gece dolunayın doğuşuyla birlikte muhteşem bir manzaraya ev sahipliği yaptı. Dağın zirvesinden yükselen dolunay, hem kenti hem de gökyüzünü aydınlatırken izleyenlere görsel bir şölen sundu. Gümüş rengi ışıklarıyla dağı ve çevresini aydınlatan ay, göz kamaştırıcı bir atmosfer yaşattı. Bu eşsiz manzara, dağı saran hafif sis tabakasıyla birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Van Gölü kıyılarından ve şehrin yüksek noktalarından izlenen bu doğa olayı, gökyüzü meraklılarına unutulmaz anlar yaşattı.

