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Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır-Dicle kırsal alanında, 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıklandı.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 10:28
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Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Eren Abluka-34 Operasyonu'nda 3 terörist öldürüldü
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 İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında, Dicle ilçesi Görese dağı kırsalında 20 Eylül'de, istihbarata dayalı nokta operasyonu yapıldığı belirtildi.

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, J-SİHA, ANKA ve Atak helikopter desteğinde, JÖH ve Jandarma Asayiş Komando timlerinin katılımıyla yapılan operasyonda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, teröristlere ait 1 M-16 piyade tüfeği ve 2 AK-47 kalaşnikov piyade tüfeğinin ele geçirildiği, bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi. (AA)

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