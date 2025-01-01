Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı: İyi ki varsın Eren

Trabzon’un Maçka ilçesinde 7,5 yıl önce PKK’lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip güvenlik güçlerine yer gösteren Eren Bülbül, doğum gününde anıldı.

11 Ağustos 2017’de, teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Eren Bülbül (15), sosyal medyada binlerce kişi tarafından hatırlatıldı.

Eren Bülbül, 1 Ocak 2002 doğumlu olup, şehit olmadan önce sosyal medya hesabında "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımını yapmıştı.

Bu sözleriyle Türkiye'yi hüzne boğan Eren, doğum gününde unutulmadı.

Sosyal medya kullanıcıları, "İyi ki varsın Eren, doğum günün kutlu olsun" ve "İyi ki varsın Eren, bu millet seni asla unutmayacak" gibi yorumlarla Eren’i anarak, fotoğraflarını paylaşarak kutlama mesajları yayımladı.