Eren Elmalı Galatasaray’da ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: AA
Eren Elmalı Galatasaray’da ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray Süper Lig’de oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılıların yeni transferi Eren Elmalı ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray'da yeni transfer Eren Elmalı, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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