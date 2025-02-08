Eren Elmalı transferinde büyük rest! Masadan kalktılar

Trabzonspor’un sol beki Eren Elmalı için Galatasaray’ın girişimleri devam ediyor. İki kulübün arasındaki görüşmeler bonservisin ödeme planı nedeniyle çıkmaza girmişti. Ancak yapılan son görüşmelerde iki kulüp arasında anlaşma zemini sağlanmıştı. Galatasaray yönetimi Eren Elmalı ile sözleşme konusunda anlaşmış ve İstanbul’a getirmeye hazırlanırken ortaya çıkan bir gelişme ortalığı ayağa kaldırdı.

Galatasaray yönetimi Eren Elmalı ile anlaştıktan sonra bonservis teklifini düşürerek taksit sayısını artırdı. Bu duruma isyan eden Trabzonspor ise rest çekerek masadan kalktı. Ortaya çıkan son gelişme sonrası Eren Elmalı’nın Galatasaray’a transfer görüşmelerinin tamamen son bulması bekleniyor.