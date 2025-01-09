Galatasaray, Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı’yı kadrosuna katmaya çok yaklaştı. İki kulüp, 3 milyon euro bonserviste el sıkışırken, Eren Elmalı’nın yıllık ücretinin ise yaklaşık 1 milyon euro olması bekleniyor.

Fanatik’te yer alan habere göre Galatasaray’ın Eren Elmalı transferinin perde arkası ortaya çıktı. Buna göre, teknik direktör Okan Buruk’un talebi doğrultusunda Başkan Dursun Özbek harekete geçerek transferi bitirdi.

Okan Buruk, Eren’i sadece Jakobs’un alternatifi olarak düşünmüyor. Buruk, özellikle üçlü savunma oynayacağı dönemlerde Eren’in sol stoperde görev yapabileceğini, orta sahada eksilme olduğunda da genç oyuncuyu oraya çekerek tam bir joker gibi kullanabileceğini düşünüyor. Eren Elmalı da bu transferin resmiyete dökülmesini en az Okan Buruk kadar istiyor.

Galatasaray’la anlaşmaya varan Eren Elmalı, Trabzonspor’un dün Alanyaspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının kadrosuna da dahil edilmedi. Genç sol bekin ara transfer dönemi açılır açılmaz Cim Bom’a imza atması ve Florya Metin Oktay Tesisleri’nde idmanlara çıkması bekleniyor.