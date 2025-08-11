Eren Elmalı'dan Galatasaray için büyük fedakarlık!

Galatasaray'ın ocak ayında Trabzonspor'dan transfer ettiği Eren Elmalı sezona golle başladı.Başarılı oyuncu, Gaziantep FK karşısında kaydettiği golle takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Öte yandan mill sol bekle ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

EREN ELMALI GALATASARAY İÇİN TORINO'YU REDDETTİ!

Eren Elmalı'ya Serie A ekibi Torino'nun talip olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki ismin, Galatasaray'da kalmak için Çizme ekibinin teklifini reddettiği kaydedildi.

