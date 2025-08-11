Eren Elmalı'dan Galatasaray için büyük fedakarlık!

Kaynak: Haber Merkezi
Eren Elmalı'dan Galatasaray için büyük fedakarlık!

Galatasaray'da performansıyla göz dolduran Eren Elmalı için talipler çıkmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu, son olarak kendisine İtalya Serie A'dan gelen teklifi sarı-kırmızılılarda kalmak için reddetti.

Galatasaray'ın ocak ayında Trabzonspor'dan transfer ettiği Eren Elmalı sezona golle başladı.Başarılı oyuncu, Gaziantep FK karşısında kaydettiği golle takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Öte yandan mill sol bekle ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Ve transferi resmen duyurdular! Hakan Çalhanoğlu uçağa biniyor: Fenerbahçe...Ve transferi resmen duyurdular! Hakan Çalhanoğlu uçağa biniyor: Fenerbahçe...

o.jpeg

Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe iddiası! "Etek giyerim"Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe iddiası! "Etek giyerim"

EREN ELMALI GALATASARAY İÇİN TORINO'YU REDDETTİ!

Eren Elmalı'ya Serie A ekibi Torino'nun talip olduğu öğrenildi. 25 yaşındaki ismin, Galatasaray'da kalmak için Çizme ekibinin teklifini reddettiği kaydedildi.

Dries Mertens geri dönüyor! Belçika'dan olay iddiaDries Mertens geri dönüyor! Belçika'dan olay iddia

Uğurcan Çakır derbisi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şansı yüzde 50-50 ama...Uğurcan Çakır derbisi! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şansı yüzde 50-50 ama...

Jose Mourinho'dan yönetime ültimatom! Transfer bu yüzden iptal olmuşJose Mourinho'dan yönetime ültimatom! Transfer bu yüzden iptal olmuş

Cerny'nin Beşiktaş'a gelmesi o yıldızın takımdan gitmesine bağlı!Cerny'nin Beşiktaş'a gelmesi o yıldızın takımdan gitmesine bağlı!

Son Haberler
Erzurum'da korkutan yangın!
Erzurum'da korkutan yangın!
Tekirdağ’da çocuklar için açık hava sinema keyfi başlıyor
Tekirdağ’da çocuklar için açık hava sinema keyfi başlıyor
Dijital çağda ebeveynlik: Yeşilay’dan rehber kitap!
Dijital çağda ebeveynlik: Yeşilay’dan rehber kitap!
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 396 bin liraya geriledi (11 Ağustos 2025)
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 396 bin liraya geriledi (11 Ağustos 2025)
Aydın Germencik'te feci kaza! 3'ü ağır 8 işçi yaralandı
Aydın Germencik'te feci kaza! 3'ü ağır 8 işçi yaralandı