Erencan Yardımcı transfer olur olmaz kiralandı

Genç futbolcu Erencan Yardımcı, Eyüpspor'dan Hoffenheim'a transfer oldu.

Hoffenheim ise Erencan'ı Avusturya Ligi ekibi Sturm Graz'a kiraladı.

''BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM''

1 yıllığına Sturm Graz'a kiralanan 22 yaşındaki Erencan Yardımcı, yaptığı açıklamada, "Sturm Graz, Avusturya'da büyük hedefleri olan, tıpkı benim gibi büyük bir kulüp. Amacım, niteliklerimle takıma elimden geldiğince yardımcı olmak ve kulübün hedeflerine ulaşmasında üzerime düşeni yapmaktır. Transferin gerçekleşmesinden mutluyum ve Graz'da başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.