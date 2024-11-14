Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yıl boyu turizm hedefi

Erzincan'ın gözde kış turizm noktalarından biri olan Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde, kayak severler ve turistler için yılın her dönemi hizmet vermek amacıyla yoğun çalışmalar sürdürülüyor. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kayak merkezi ziyaretinde, yapılan yatırımlar hakkında Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat'tan bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, ziyareti sırasında kayak merkezinin Türkiye'nin en uzun ve popüler kayak pistlerine sahip olduğunu belirterek, "Amacımız hem kayak severleri hem de turistleri 12 ay boyunca ağırlamak. Kayak pistlerinin iyileştirilmesinden sosyal tesislerin yapımına, bungalov evler ve karavan park alanlarına kadar geniş bir yelpazede yapılan yeni yatırımlarla kayak merkezimizi cazip hale getiriyoruz" dedi.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nin sadece kayak sezonunda değil, yıl boyunca turizme katkı sağlamasını hedeflediklerini vurgulayan Vali Aydoğdu, bu amaç doğrultusunda emek veren herkese teşekkür etti. Ayrıca, Vali Aydoğdu, kayak merkezini ziyaret eden Erzincan Vali Metin İlyas Aksoy Ortaokulu 8. sınıf öğrencileriyle de bir araya gelerek, onların ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti ve öğrencilere başarılar diledi.