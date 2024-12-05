Ergan Dağında Engelliler Günü’ne özel program

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ergan Dağında Engelliler Günü’ne özel program

Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezinde Dünya Engelliler Günü'ne özel program düzenlendi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonuyla engelli vatandaşlar Ergan Dağı Kayak Merkezinde kayak yapıp, kar motoruyla tur atma imkânı buldular.

Unutulmaz bir gün yaşayan engelli vatandaşlar, programı organize eden yetkililere teşekkür ettiler.

Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Ergan Dağı Kayak Merkezinin Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu ifade ederek, "Bugün burada çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildi. Engelli bireyler sadece destek bekleyen insanlar değil, tam aksine, onlara fırsat verildiğinde bu ülkenin kalkınmasına, ilerlemesine ve güzelleşmesine katkı sağlayanlardır" ifadelerini kullandı.

Ergan Dağında Engelliler Günü’ne özel program

Ergan Dağında Engelliler Günü’ne özel program

Ergan Dağında Engelliler Günü’ne özel program

Ergan Dağında Engelliler Günü’ne özel program

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