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Ergeç sakalı bitkisi diş ağrılarına iyi geliyor

Ergeç sakalı bitkisi diş ağrılarını kesmesinden birçok sağlık sorununu çözmesiyle dikkat çekti.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 10:03
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Ergeç sakalı bitkisi diş ağrılarına iyi geliyor

Ergeç sakalı bitkisi diş ağrılarına iyi geliyor
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Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. Bunlardan birisi olan ergeç sakalı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ergeç sakalı bitkisi diş ağrılarını kesiyor.

DİŞ AĞRISI NEDİR?

Diş ağrısı, dişin içinde veya çevresinde gelişen ağrıya verilen isimdir. Daha küçük çaplı diş ağrıları bireyin evde kendiliğinden edebileceği geçici bir diş eti tahrişinden kaynaklanabilir. Ancak daha ciddi ve ağır diş ağrıları, kendi başlarına iyileşmeyecek ve bir diş hekimi tarafından tedavi edilmesi gereken diş ve ağız problemlerinden kaynaklanırlar.

Dişin içinde bulunan pulpa, sinirler, dokular ve kan damarlarıyla dolu yumuşak bir yapıya sahiptir. Bu pulpa sinirleri insan vücudundaki en hassas sinirler arasında yer alır. Bu sinirler tahriş olduğunda veya bakteri ile enfekte olduğunda, apseye ve şiddetli ağrıya neden olabilirler.

Bir diş ağrısının kendisi doğrudan ölümcül değildir. Ancak dişinizde veya vücudunuzun herhangi bir bölümünde tedavi edilmemiş bir enfeksiyon her zaman için vücudun kalanına yayılabilir.

Bu enfeksiyon yayılmasıyla hasta olmak mümkündür ve bu hastalık ciddi, hatta hayatı tehdit eden bir durum halini alabilir. Eğer diş ağrısı düzelmiyorsa, diş hekiminize başvurmak gereklidir.

ERGEÇ SAKALI BİTKİSİ NEDİR?

Gülgillerden dalları sağlam ve sert kırmızımtırak bir bitkidir. Çiçekleri kar taneleri gibidir ve dalların ucunda toplanmışlardır. Yaz aylarında toplanıp kurutulur. Bitkinin her yeri kullanılır.

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