Ergenekon davalarının ilk mahkeme başkanı hayatını kaybetti!

Ergenekon davalarında muhalif kararlarıyla öne çıkan eski mahkeme başkanı Köksal Şengün hayatını kaybetti. Şengün 22 Mayıs Perşembe günü hayatını kaybetti.

Ergenekon davaları sırasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı olan Şengün, aralarında Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan gibi isimlerin bulunduğu sanıklar hakkındaki tutukluluğun devamı kararlarına muhalefet etmesiyle gündeme gelmişti.

Medya dünyasının acı kaybı

Şengün, daha sonra dönemin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından önce Bolu'ya sürülmüş, ardından Düzce'ye tayin edilince emekliliğini istemişti.

Perşembe günü hayatını kaybeden Şengün'ün, memleketi Trabzon'un Sürmene'de bulunan Baştımar Köyü'nde defnedildiği öğrenildi.