Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ergenekon soruşturmasında kumpas kurduğu iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Trabzon İl Jandarma Komutanlığına 12 Haziran 2007'de Ümraniye'deki bir gecekonduda bomba bulunduğu yönünde gelen ihbara ilişkin yapılan tespitlerde, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan ve bir ay sonra tahliye olan bir kişinin serbest kaldıktan sonra tanık beyanlarına göre, 2 mağdur ailesine ulaşarak olayın bir kumpas olduğunu, vicdanen rahatsız hissettiğini söylediği iddia edildi.

Bu iddialar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli konumunda olan kişilerin ihbar tarihi ve sonrasında şüpheli HTS baz kayıtlarının bulunduğu, müştekilerin beyanları kapsamında yapılan çalışmada ifade alma usullerine aykırı şekilde beyanlarının alındığı anlaşıldı.

Operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde geçmiş tarihli bilirkişi raporları ile güncel tarihli bilirkişi raporları arasında çelişkilerin bulunduğu belirlendi.

PARMAK İZİ TESPİTİ

Operasyonda ele geçirilen el bombalarının bulunduğu sandıkta olay yeri inceleme görevlilerince yapılan güncel tarihli incelemede, operasyon tarihinde jandarma istihbarat yüzbaşı rütbesinde bulunan ve FETÖ kapsamında halen tutuklu bulunan bir şahsın parmak izinin eşleştiği tespit edildi.

Ümraniye'de ele geçirilen el bombaları ve devam eden soruşturmalar öncesinde, FETÖ yapılanmasında sözde emniyet imamı ve sözde MİT imamı görevlerinde bulunan 2 zanlının yurt dışına çıkarken Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınacak kişilerden bazılarının isimlerinin kodlanmış şekilde üzerlerinde bulunduğu belirlendi.

9 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tespitler üzerine 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı çıkardı.

İstanbul, Trabzon, Balıkesir ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1'inin cezaevinde, 2'sinin de yurt dışında firari olduğu belirlendi.

Operasyonda ayrıca 130 fişek ele geçirildi.