Tarihler 12 Haziran 2007’yi gösterdiğinde Ümraniye’de bir gecekonduda 12 adet el bombası bulunması ile başlayan FETÖ’nün Ergenekon kumpasında aralarında emekli ve mevcut subay ve generaller ile gazetecilerin olduğu çok sayıda kişi yargılanmıştı.

O dönem soruşturmayı yürüten savcı Zekeriya Öz, hakkında açılan FETÖ soruşturması sonrası yurt dışına kaçmıştı.

Zekeriya Öz’ün, Ergenekon kumpasında ‘gizli tanık’ olarak kullandığı isimler arasında o dönem Danıştay saldırısının azmettiricisi olduğu gerekçesi ile cezaevinde tutuklu olan Osman Yıldırım da yer alıyordu. Ergenekon davasında hem gizli tanık hem de sanık olan Yıldırım’a Zekeriya Öz’ün “Osmanım” şeklinde seslendiği ortaya çıkmış ve büyük tartışmalara neden olmuştu. Yıldırım, verdiği ifadeler sonrası Ergenekon davasında serbest bırakılmış ve kayıplara karışmıştı.

15 Temmuz’da FETÖ’nün gerçekleştirdiği darbe girişimi sonrası Türkiye’ye dönen Yıldırım, Danıştay saldırısı davasından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İTİRAFÇI OLMAK İSTEDİ

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında Osman Yıldırım’ın dilekçe vererek Ergenekon ve Danıştay saldırısı konusunda itirafçı olmak istediğini belirtti.

Yıldırım’ın farklı makamlara dilekçeler verdiğini belirten Öztürk, “Hangi pazarlıklar sonucu bu olayların içinde yer aldığını açıklarsa bugün önemli görevlerde olanların çok zor duruma düşeceğini de öne sürüyor” ifadelerini kullandı.

Saygı Öztürk’ün yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Şimdi, Osman Yıldırım değişik makamlara dilekçeler veriyor. “Danıştay saldırısı ve Ergenekon’un iç yüzünü anlatmak istiyorum. Beni yeniden yargılayın” diyor. Hangi pazarlıklar sonucu bu olayların içinde yer aldığını açıklarsa bugün önemli görevlerde olanların çok zor duruma düşeceğini de öne sürüyor.

Osman, “Ben yandım, beni bu yola itenleri de yakacağım” havasında. Osman’ın yurt dışına çıkması, kendi anlatımına göre koruma verilmesi, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra Türkiye’ye dönmesi ilginç. O şimdi Edirne Cezaevinde yatıyor. Danıştay Davası kapsamında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yazdığı dilekçelerde, “Danıştay Davasının iç yüzünü açıklamak istiyorum” diyor. Gizli tanık Osman cezaevinde, savcı ise FETÖ’den yurt dışına kaçtı. Osman verdiği dilekçelerde, kendisini gizli tanık yapıp sonra ortada bırakanları yakmak için dilekçe üstüne dilekçe veriyor..."