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Çocukları ergen olan anne babalar bunlara dikkat!

Kişilik bozuklukları çocukluk ve ergenlik dönemlerinde belirginleşiyor. Klinik Psikolog Haydeh Faraji, borderline kişilik oluşumu ve bozukluğunda en önde gelen özelliklerin başında terk edilme duyarlılığı ve öfke duygusu olur” dedi. İşte ayrıntılar

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 10:33
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Ergenlerde yüksek öfke duygusu neden olur?

Çocukları ergen olan anne babalar bunlara dikkat!
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İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF), Psikoloji Bölümü'nden Klinik Psikolog Dr. Öğr. Üyesi Haydeh Faraji, borderline kişilik özelliklerinin yüksek olmasının gelecekte gelişebilecek borderline kişilik bozukluğuna işaret ettiğini ve genç bireylerde tespit edilip, müdahale edilmesi durumunda, ilgili sorunların yerleşik bir bozukluğa dönüşmeden çözülebileceğini açıkladı.

“ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ”

Kişinin kimlik duygusunda, borderline kişilik bozukluğu, meslek hayatında, sosyal ilişkilerde işlev bozukluğu da dâhil olmak üzere birçok psikososyal ve finansal soruna yol açar. Özellikle ergenlerde şiddetli borderline kişilik özelliğine sahip olmanın, yetişkinliğe geçerken becerileri olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Psikolog Faraji, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Borderline kişilik bozukluğunda (BKB) duygular olumsuz, yoğun ve değişkendir. Özellikle öfke, duygusal değişkenlikte kilit rol olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda borderline ergenler bir an çok mutlu görünürken, bir an sonra öfkeli, ağlamaklı ya da heyecanlı hale gelebilir, hızlı bir şekilde de sakinleşmiş hale bürünebilir. Hastalık kemikleşmeden erken yaşta öncül görünümlerinin belirlenebilmesi hastalığın bireysel ve toplumsal maliyetini düşürmede oldukça önemlidir”

“EN ÇOK ANKSİYETE BOZUKLUĞU ETKİLİYOR”

Dört yıl önce yapılan araştırmalara göre acil servise başvuran intihara meyilli ergenlerin yüzde 78'inde sınırda kişilik özelliği düzeylerinin önemli ölçüde yüksek olduğununun altını çizen Faraji, “Borderline kişilik bozukluklarına; anksiyete bozuklukları, duygudurum bozuklukları, yeme bozukluğu, alkol/madde kötüye kullanımı ve bağımlılığı gibi çeşitli bozukluklar da eşlik eder. Bozukluğa ise en çok anksiyete bozukluğu eşlik etmektedir. Aynı zamanda borderline bozukluk olan kişiler diğer psikiyatrik bozuklukları olanlara göre daha fazla tedavi gördüğünden daha az eğitim niteliği elde eder. Dolayısıyla da daha fazla işsizlik sorunu ile karşılaşılır” dedi.

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