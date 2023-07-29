Ergenlik döneminde kilo neden alınır

Editör: Erkavim Yıldırım
Ergenlik döneminde kilo alımını önlemek için şunlar yapılmalıdır:
Hamur işleri, yağda kızartmalar, kavurmalar, salam, sosis, sucuk, pastırma, çikolata ve salamura ürünler, meyve suları, kola ve kremalı içecekler tüketilmemelidir.
Günde 2,5-3 saatte bir beslenmeli ve 2-2,5 litre su tüketilmelidir.
Asla 4 saatten uzun süre aç kalınmamalı ve metabolizmayı daha da hızlandırabilmek için mutlaka uyandıktan sonra ilk yarım saat içerisinde kahvaltı yapılmalıdır.
Alınan besin miktarı sağlıklı vücut ağırlığını koruyacak şekilde olmalıdır.
Besin çeşitliliğinin sağlanıp; sebze, meyve ve lifli besinlerin yeterince tüketilmesi gerekmektedir.
Aşırı yağlı ve şekerli besinlerden uzak durulmalıdır.