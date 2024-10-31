Ergenlikte ciddi hastalıklara neden oluyor! Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı

Ergenlik döneminde protein takviyesi kullanımı, gençler arasında giderek popüler hale geliyor.

Ancak uzmanlar, bu takviyelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Peki, ergenlikte protein takviyesi gerçekten zararlı mı? Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri bu konuda neler söylüyor?

İşte bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Çakaloğlu, aşırı protein alımının böbrekler üzerinde baskıya neden olabileceğini belirtmekte. Özellikle ergenlik döneminde, böbreklerin bu ekstra yükü kaldırması zor olabilir ve bu durum uzun vadede böbrek hasarına yol açabilir.

Fazla protein tüketimi, vücudun su ihtiyacını artırır ve dehidrasyona neden olabilir. Dehidrasyon, vücudun normal fonksiyonlarını yerine getirmesini zorlaştırır ve genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir.

Ergenlik döneminde hormon seviyeleri zaten değişkenlik gösterirken, protein takviyeleri bu dengeyi daha da bozabilir. Hormon dengesizliği, gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Protein takviyeleri, gençlerin dengeli beslenme alışkanlıklarını bozabilir.

Çakaloğlu, ergenlerin protein ihtiyaçlarını doğal besin kaynaklarından karşılamalarının daha sağlıklı olduğunu vurgulamaktadır1. Türk mutfağı, protein açısından zengin besinlerle doludur ve bu besinler, gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli.

İnternet üzerinden satılan protein takviyelerinin içeriği her zaman güvenilir olmayabilir. Bu ürünler, gençleri bilinmeyen ve potansiyel olarak zararlı maddelere maruz bırakabilir. Bu nedenle, protein takviyesi kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışılmalı.

Gamze Çakaloğlu, ergenlik döneminde dengeli beslenmenin önemine dikkat çekerek, protein ihtiyacının düzenli öğünlerle ve çeşitli besin gruplarıyla kolayca karşılanabileceğini belirtmekte. Ayrıca, aşırı protein alımının böbrek sorunlarına ve dehidrasyona yol açabileceğini vurgulamakta.

Pediatristler, ergenlerin protein takviyeleri yerine doğal besin kaynaklarına yönelmelerini önermekte. Bu, gençlerin sağlıklı büyüme ve gelişme süreçlerini destekler.

Ergenlik döneminde protein takviyesi kullanımı, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Gençlerin protein ihtiyaçlarını doğal besin kaynaklarından karşılamaları ve dengeli beslenme alışkanlıkları geliştirmeleri önemli. Protein takviyesi kullanmayı düşünen gençlerin ve ailelerinin, mutlaka bir uzmana danışmaları gerekmekte.

Uzmanlar, protein takviyelerinin yalnızca sporcular veya belirli sağlık koşulları olan bireyler tarafından doktor önerisiyle kullanılması gerektiğini vurgulamakta.

2020 yılında gerçekleştirilen bir meta-analiz, ergenlik döneminde yüksek protein alımının, obezite ve metabolik sendrom riskini artırabileceğini ortaya koydu. Bu tür sağlık sorunları, ileriki yaşlarda kalp hastalıkları ve diyabet gibi ciddi hastalıklara zemin hazırlayabilir.