Ergenlikte yaşanan büyük tehlike alarm veriyor! Uzmanlar konuştu

Ergenlik, büyüme ve değişim dönemi olarak bilinir, ancak bu süreçte omurgada gelişen skolyoz, gençlerin sağlığını tehdit eden sessiz bir tehlike olarak öne çıktı.

Ortopedi ve pediatri uzmanları, ergenlikte skolyozun erken teşhis edilmemesi halinde ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini vurguladı.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, bu dönemde omurga eğriliğinin akciğer sorunlarından duruş bozukluklarına kadar geniş bir yelpazede riskler taşıdığını ortaya koydu.

İşte ergenlikte skolyozun tehlikeleri ve uzmanların acil uyarıları...

Skolyoz, omurganın yana doğru anormal bir şekilde eğrilmesiyle tanımlanan bir durum.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, ergenlerin %1-3’ünü etkileyen bu rahatsızlık, özellikle 10-18 yaş arasındaki hızlı büyüme döneminde ortaya çıktı.

Kız çocuklarında erkeklere oranla 10 kat daha sık görülen skolyoz, genellikle idiyopatik (nedeni bilinmeyen) olarak sınıflandırıldı.

ABD’deki Mayo Clinic’ten ortopedi uzmanı Dr. Mark Erickson, “Ergenlikte skolyoz, büyüme hızıyla birlikte ilerleyebilir ve erken fark edilmezse geri dönüşü zor sonuçlara yol açabilir” dedi.

HIZLI BÜYÜME, BÜYÜK RİSK

Ergenlikteki hızlı boy uzaması, skolyozun en kritik tetikleyicilerinden biri.

Spine Journal’da yayımlanan bir araştırma, 20-40 derece arasındaki eğriliklerin %70’inin ergenlikte ilerlediğini ve bu dönemde müdahale edilmezse cerrahi gerektiren seviyelere ulaşabileceğini gösterdi.

Dr. Erickson, “Eğriliğin 40 dereceyi aşması, akciğer kapasitesini kısıtlayarak solunum problemlerine neden olabilir” derken, İngiltere’deki Prof. Dr. Deborah Eastwood, “İleri vakalarda kalp ve akciğer fonksiyonları bile tehlikeye girebilir” açıklamasını yaptı.

Araştırmalar, 100 derecelik eğriliklerin nadir de olsa hayati risk taşıdığını doğruladı.

BELİRTİLER GÖZDEN KAÇIYOR

Skolyozun erken evreleri genellikle ağrısız ilerliyor ve bu da teşhisi zorlaştırdı. Omuz asimetrisi, sırt çıkıntıları ve kalça dengesizliği gibi belirtiler, ebeveynler tarafından sıklıkla duruş bozukluğuyla karıştırıldı.

Prof. Dr. Alanay, “Çocuk öne eğildiğinde sırtında bir tarafın diğerinden yüksek durması skolyozun ilk işareti olabilir. Aileler bu basit testi evde yapmalı” önerisinde bulundu.

Journal of Orthopaedic Research’te yayımlanan bir çalışma, ergenlikte teşhis edilen vakaların %80’inin korse veya fizyoterapiyle kontrol altına alınabildiğini, ancak geç kalınan durumlarda cerrahi oranının %30’a yükseldiğini ortaya koydu.

UZMANLARDAN ACİL ÇAĞRI

Uzmanlar, ergenlikte skolyozun önlenmesi için tarama programlarının yaygınlaştırılmasını savundu.

Dr. Eastwood, “Okullarda rutin omurga kontrolleri, erken teşhisi mümkün kılıyor. Bu, hem cerrahi ihtiyacı azaltıyor hem de gençlerin yaşam kalitesini koruyor” dedi.

ABD’deki bir çalışmaya göre, erken müdahale edilen vakalarda eğrilik ilerlemesi %50 oranında durdurulabildi.

Ergenlikte skolyoz, sessizce ilerleyen bir tehlike olarak gençlerin geleceğini riske attı.

Uzmanlar, bu dönemin omurga sağlığı için bir dönüm noktası olduğunu ve erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı.