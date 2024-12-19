Ergin Ataman, 15 yaşındaki oğlunu yardımcısı yapmaya çalışıyor. Resmen açıkladı

Geçen sezon Panathinaikos'la çifte şampiyonluk yaşayan koç Ergin Ataman, katıldığı bir programda çok konuşulacak açıklamalara imzasını attı. EuroLeague'in en başarılı koçlarından biri olan Ataman, oğlu Sarp Ataman'ın Yunan ekibinde yardımcı antrenör olarak çalışabileceğini duyurdu.

Ataman, SKWEEK’e açıklamalarda bulundu. Panathianaikos başantrenörü Ataman, oğlu Sarp Ataman’ın ileride koçluk yapmaya sıcak baktığını belirtti.

Oğlu Sarp'ın basketbola çok ilgili olduğunu ve gelecek sezon yardımcı antrenörlük yaptırma planları olduğunu söyleyen tecrübeli koç şu ifadeleri kullandı:

“Gelecek yıl ona takımda resmi bir görev vermeye çalışacağız. Tabii Yunanistan’daki yaş kurallarını bilmiyorum, ayrıca okula da gitmesi gerekiyor. Yine de bence 15 yaşında yarı zamanlı olarak asistan koçluk yapmaya başlayabilir.

İnsanlar bana onun koçluk için çok genç olduğunu söylüyor. Ama dünyada 13-14 yaşına Harvard’a, Stanford’a giden çocuklar var. Dahi çocuklar bu yaşlarda en büyük okullara gidebiliyor, belki basketbolda da dahi çocuklar olabilir. Neden olmasın? Ama tabii ki okula ve eğitimine devam etmesi çok önemli."

NBA HAYALİ

"Sarp’ın benden daha iyi bir koç olabileceğini düşünüyorum. Yeni jenerasyn zehir gibi, bizden daha iyi olacaklar. Oğlum benden daha iyi koç olabilir mi ya da bu kadar EuroLeague şampiyonluğu kazanabilir mi bilmiyorum. Ama bence ileride Avrupa’nın en genç koçu, ya da NBA’deki ilk Avrupalı koç olabilir.”