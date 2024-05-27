Ergin Ataman ağladı ağlattı

Muhammed Mirza Şeker
Ergin Ataman ağladı ağlattı

Real Madrid'i devirip Panathinaikos'u EuroLeague Şampiyonluğuna ulaştıran Ergin Ataman maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu EuroLeague'de şampiyon Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos oldu. Finalde Real Madrid'i 95-80'lik skorla yenen Yunan ekibi 13 yıl sonra bu organizasyonda zafere ulaştı.

whatsapp-image-2024-05-27-at-10-00-15.jpegKarşılaşmanın ardından tebrikleri kabul eden Ergin Ataman verdiği röportaj sırasında gözyaşlarını tutamadı. Ergin Ataman, "İnanılmaz duygular! Belki çok geriye düştük ama sonunda kazandık. Çok mutluyum, çok gururluyum. Geçen ay babamı kaybettim. Dilerdim ki bugünü görsün. Anadolu Efes'te şampiyon olurken hep benimleydi. Yunan taraftarlarına da teşekkür. Tüm Türk halkına da beni destekledikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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Ergin Ataman'a bir önemli tebrik de NBA'in yıldızından geldi. Finali yerinde izleyen Milwaukee Bucks'ın süper starı Giannis Antetokounmpo, bitiş düdüğüyle birlikte soluğu Ergin Ataman'ın yanında aldı. Yunan basketbolcu, Panathinaikos'un galibiyeti sonrasında koç Ergin Ataman'ı parkede kutladı. Antetokounmpo, Ergin Ataman'a, "Sen bir numaralı koçsun, en iyisisin." dedi.

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