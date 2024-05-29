Ergin Ataman aklını karıştırdı

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Ergin Ataman aklını karıştırdı

Panathinaikos'un yıldız oyuncusu Marius Grigonis Euroleague şampiyonluğu sonrasında "Nasıl yapıyor anlamıyorum" sözleriyle Ergin Ataman'a övgüler yağdırdı.

Turkish Airlines EuroLeague Final Four finalinde Panathinaikos, Berlin'de gerçekleşen maçta son şampiyon Real Madrid'i yenerek, kulüp tarihindeki yedinci EuroLeague şampiyonluğunu kazandı.

Panathinaikos'un forvet oyuncusu Marius Grigonis, zafer sonrası şampiyonluğun öyküsünü anlattı.

Grigonis, "Böyle anları her oyuncu hayal eder... Çok mutluyum ve takım arkadaşlarıma, hocamıza minnettarım. Hocamızın her gittiği yerde nasıl başarı sağladığını bilmiyorum ama mucizeler yaratıyor. Sezon başında hiç kimse bizi şampiyon olarak görmüyordu" dedi.

Ergin Ataman'ın diğer hocalardan ayrılan özelliklerine dair soruya ise Grigonis, "Bunu sormayın, gerçekten bilmiyorum. O sadece gidiyor ve zaferler kazanıyor. Bir şekilde mucizeler yaratıyor, bunu nasıl yaptığını anlamak için yeterince akıllı değilim" şeklinde cevap verdi.

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