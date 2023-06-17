Ergin Ataman Anadolu Efes'e veda etti

Anadolu Efes'te Ergin Ataman, Pınar Karşıyaka maçı ve şampiyonluk sonrası konuştu.

İşte Ergin Ataman'ın açıklamaları;

-Öncelikle Karşıyaka'yı kutlamam lazım. Çok iyi mücadele ettiler. Ne kadar iyi bir takım olduklarını gösterdiler. Ağır bir atmosfer. Burada 3. maçı kazanıp şampiyon olmak tabii ki çok anlamlı. Özellikle play-offlarda yeniden takım olduğumuzu hatırlatık. Sakatlarımız iyileşti. Bu sezon Türkiye'de 2 tane kupa oynandı, sezon başında Cumhurbaşkanlığı kupası, bizim müzemizde. Şimdi de lig şampiyonluğu, bizim müzemizde. Bunun için gururluyum. EuroLeague için üzgünüm. Hayalimiz vardı. Tarihte hiç kimsenin yapamadığı bir şey için yola çıktık ama başaramadık.

-Tabii ki kolay değil benim için de, bu kadar yıldan sonra... Bu bu kulüpte bir amatör gibi, gençlik yıllarımdan itibaren çalıştım. İleride Anadolu Efes efsanesi olarak adlandırılabilirsem ne mutlu bana. Öyle bir değişim gerekiyor. Buna başkanımızla birlikte karar verdik. İki taraf için de iyi olacağını düşünüyorum. Hayatta bazen bazı riskler almak gerekiyor. Hayatım boyunca hep challengelere girdim, bu da benim için yeni bir challenge. Ülkemi Yunanistan'da en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Anadolu Efes benim yuvam. Onlara da önümüzdeki sezon başarılar diliyorum.

-Biz 5 yıl boyunca büyük bir hikaye yazdık. EuroLeague bir drama ile bitti, başaramadık. İlk kez Anadolu Efes'te bu dönem başarısız bir EuroLeague geçirdik. Hayat bu. Anadolu Efes'te her şey bitti, Ergin Ataman zaten gidiyor, bu takım artık sezonu tamamlamaz dendiği anda. Üsteklik 42 sayılık bir Fenerbahçe mağlkubiyetin sonra dirildik, karakterimizi hatırladık. Sahaya yeniden yüreğimizi koyduk. Bizim karakterimizde asla yılmak yok. Ama tabii ki EuroLeague'de hedefe ulaşamamanın verdiği moral bozukluğu hepimizde vardı. Her zaman olmuyor. 5 yıllık Anadolu Efes maceramda kaç kupa oldu hatırlamıyorum. 3 tane EuroLeague finali var. 2'si kazanıldı. Domine edilen bir EuroLeague var. Bu sanırım 5 yıldaki 3. şampiyonluğum, 2 veya 3 Cumhurbaşkanlığı var. Türkiye kupaları var. Vicdanen rahatım ama benim için kolay değil. Bu işte bunlar var. Gideriz, belki bir gün tekrar geliriz. Belki oradan bir kupayla geliriz. Belki oradan başka yere gideriz. Türk Basketbol Milli Takımı'yla da yeni misyonumuz var. O yüzden daha buradayım. Bizi destekleyen bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Son maçta güzel bir uğurlama oldu. EuroLeague için özür diliyorum, haklarını helal etsinler.