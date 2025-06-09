Ergin Ataman basın toplantısını terk etti

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos maçının ardından basın toplantısında sinirli anlar yaşadı.

Ataman, Evan Fournier'in hareketi hakkında soru soran bir gazeteciye "Sen bir gazeteci olarak bu hareketi kabul ediyorsan git Foirier'in paylaşımına bak!" diyerek basın toplantısını terk etti.

Olayın öncesinde ise Ergin Ataman, Olympiakos salonundaki Yunan bayrakları hakkında "Yunanistan'ı seviyorum. Bugün salonda çok fazla Yunan bayrağı gördüm. Olympiakos taraftarı salona Yunan bayraklarıyla gelmiş ama şunu merak ediyorum, takımlarında kaç tane Yunan oyuncu oynuyor? Sadece bir Yunan oyuncuları var. Geri kalan hepsi sahte Yunan. Walkup, Dorsey, Vezenkov, Mitrou-Long... Bizim kadromuz ise Yunan oyuncularla dolu. Sloukas var, Mitoglou var, Papapetrou var, Kalaitzakis var, Samadurov var. Buna rağmen sırf ben Türküm diye salona Yunan bayraklarıyla geliyorlar!" ifadelerini kullandı.

OLAYLAR YAŞANDI

Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde Olimpiakos’un Fransız yıldızı Fournier, saha içinde yer alan taraftarlara el hareketi yaparken Panathinaikos’ın yıldızı Nunn ise hakeme sert itirazlarda bulunup fiziksel temasa yaklaşmıştı.

Fournier, 30 bin euro ceza alırken Nunn ekstra bir ceza almadı.