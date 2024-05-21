Ergin Ataman Başkan Giannakopoulos'u bir anda karşısında görünce şaşırdı. Yasu diye bağırdı

Düzenleme: Sami Güntürkün Gürel
Ergin Ataman Başkan Giannakopoulos'u bir anda karşısında görünce şaşırdı. Yasu diye bağırdı
Panathinaikos’ta Final Four öncesi Başkan Giannakopoulos Ergin Ataman ve Yeşil Beyazlı oyunculara bir moral yemeği verdi.

Panathinaikos’ta gözler Euroleague’de oynanacak Fenerbahçe BEKO maçına çevrildi.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Final Four’dan birkaç gün önce herkese iyi şanslar dilemek için bir akşam yemeği organize etti.

Panathinaikos koçu Ergin Ataman'la kadeh tokuşturduğu fotoğrafı sosyal medyasından paylaştı.

Panathinaikos Başkanı Türk teknik adama olan büyük takdirini bir kez daha gösterdi.

Ergin Ataman için Giannakopoulos’un yazdığı “Aman Aman” mesajı da dikkatlerden kaçmadı.

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