Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, ligde Olympiakos'a 90-86 yenildikleri maçın hakemlerine tepki gösterdi.

İKİ POZİSYONA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ataman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, maçtaki iki pozisyonun görüntülerine yer vererek hakem kararlarını eleştirdi.

Ergin Ataman'ın Instagram hikayesi:



"Videonun trajikomik kısmı ise faulün Sloukas'a çalınması ve rakibin 2 serbest atış kullanması. Evet, bu bir şaka değil." pic.twitter.com/GYGrCIzeWm — Euroleague Time (@euroleague_time) October 13, 2025

"EVET BU ŞAKA DEĞİL"

Kostas Sloukas'ın potaya hareketlendiği ve Panathinaikos aleyhine faul çalınan pozisyonu değerlendiren tecrübeli başantrenör, "Videonun trajikomik kısmı, faulün Sloukas'a çalınması ve rakibin iki serbest atış için çizgiye gelmesi. Ve evet, bu bir şaka değil." ifadelerini kullandı.

👀 Ergin Ataman’ın Olympiacos-Panathinaikos maçıyla ilgili diğer paylaşımı:



“Yeni bir sporun icadına şahit olduk. Basketbol sahasında grekoromen güreşi. Dünya tarihinde bir ilk.”



Bu pozisyonda Sasha Vezenkov’a faul çalınmadı. ❌ https://t.co/aktziFq980 pic.twitter.com/exKuL653go — TrendBasket (@TrendBasket) October 13, 2025

"GREKOROMEN GÜREŞİN İCADINA ŞAHİT OLDUK"

Paylaştığı ikinci pozisyonda Olympiakos'un yıldızı Sasha Vezenkov'un ribaunt mücadelesinde TJ Shorts'a faul yaptığını savunan Ataman, "Ayrıca basketbol sahasında yeni bir sporun; grekoromen güreşin icadına da tanık olduk. Dünya tarihinde bir ilk." değerlendirmesinde bulundu.

OLIMPIAKOS 2'DE 2 YAPTI

Ligde 2'de 2 yapan ev sahibi Olympiakos'ta Vezenkov, 22 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan konuk ekipte ise TJ Shorts'un 19 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.