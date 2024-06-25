Ergin Ataman futbola el attı

EURO 2024'te son olarak aldığımız Portekiz yenilgisi ile milli takımda moraller bozulurken başantrenör Ergin Ataman'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Sezon başında başına geçtiği Panathinaikos ile hem Euroleague hem de Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayarak damgasını vuran Ergin Ataman milli takıma güvendiğini açıkladı.

Ergin Ataman açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Futbol Takımımıza güveniyorum. Pozitif düşünelim. Çok genç bir kadromuz var. Sosyal medya çok tehlikeli, çocuklar okuyor her şeyi. Başaramazsak eleştiririz. Portekiz'e kaybettik ama Ronaldo gibi bir oyuncuları var. Bizim bir Cristiano Ronaldo'muz var mı? Yok. Arda Güler daha yeni, inşallah önümüzdeki yıllarda yapacak"