Ergin Ataman Galatasaray'a dönüş şartını açıkladı

Yunan ekibi Panathinaikos'un başında EuroLeague Final Four organizasyonuna hazırlanan Ergin Ataman diğer taraftan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda da başantrenörlük görevini yürütüyor. Yoğun bir tempoda çalışan Ergin Ataman'ın adı son dönemde Galatasaray ile anılmaya başlamıştı.

Galatasaray başkan adaylarından Süheyl Batum'un seçilmesi halinde Sportif A.Ş.'nin başına geçirmeyi düşündüğü Ünal Aysal'ın, Ergin Ataman ile görüşme yaptığı iddia edilmişti. Aysal'ın, Ataman'ı taraftarı olduğu Sarı-Kırmızılı ekibe döndürmek için yoğun çaba harcadığı ileri sürülmüştü.

Bu gelişme sonrası Ergin Ataman'dan flaş bir açıklama geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, taraftarı olduğu kulübe başantrenör olarak değil başkan olarak döneceğini söyledi.

Ergin Ataman, "Değerli büyüğüm ve başkanım Ünal Aysal ile aramızda Galatasaray koçluğu ile ilgili bir görüşme gerçekleşmemiştir. Şu anda baş antrenörlüğünü yaptığım A Milli Basketbol Takımımız ve Panathinaikos’ta uzun yıllar başarıyla görev yapma arzusundayım. Bir gün Galatasaray’a dönersem hoca olarak değil başkan olarak dönerim. Değerli kamuoyunun bilgilerine" ifadesini kullandı.

Ergin Ataman; 2012-1017 yılları arasında Galatasaray'da başantrenörlük görevini yürütmüştü.