Ergin Ataman Galatasaray'a dönüş şartını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ergin Ataman Galatasaray'a dönüş şartını açıkladı
A Milli Takım ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray'a dönme ihtimali hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Yunan ekibi Panathinaikos'un başında EuroLeague Final Four organizasyonuna hazırlanan Ergin Ataman diğer taraftan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda da başantrenörlük görevini yürütüyor. Yoğun bir tempoda çalışan Ergin Ataman'ın adı son dönemde Galatasaray ile anılmaya başlamıştı.

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Galatasaray başkan adaylarından Süheyl Batum'un seçilmesi halinde Sportif A.Ş.'nin başına geçirmeyi düşündüğü Ünal Aysal'ın, Ergin Ataman ile görüşme yaptığı iddia edilmişti. Aysal'ın, Ataman'ı taraftarı olduğu Sarı-Kırmızılı ekibe döndürmek için yoğun çaba harcadığı ileri sürülmüştü.

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Bu gelişme sonrası Ergin Ataman'dan flaş bir açıklama geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, taraftarı olduğu kulübe başantrenör olarak değil başkan olarak döneceğini söyledi.

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Ergin Ataman, "Değerli büyüğüm ve başkanım Ünal Aysal ile aramızda Galatasaray koçluğu ile ilgili bir görüşme gerçekleşmemiştir. Şu anda baş antrenörlüğünü yaptığım A Milli Basketbol Takımımız ve Panathinaikos’ta uzun yıllar başarıyla görev yapma arzusundayım. Bir gün Galatasaray’a dönersem hoca olarak değil başkan olarak dönerim. Değerli kamuoyunun bilgilerine" ifadesini kullandı.

Ergin Ataman; 2012-1017 yılları arasında Galatasaray'da başantrenörlük görevini yürütmüştü.

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