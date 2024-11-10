Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Basın toplantısına katılmamıştı!

Kaynak: Halk TV
Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Basın toplantısına katılmamıştı!

Panathinaikos'un Peristeri'yi 104-68 mağlup ettiği maçın ardından Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı.

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran A Milli Takım antrenörü Ergin Ataman, takımının Peristeri'ye karşı 104-68 galibiyetinin ardından kendini iyi hissetmemesi nedeniyle bazı testler yapılması için hastaneye kaldırıldı.

Panathinaikos’un Peristeri’yi 104-68 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği maçın ardından koç Ergin Ataman, kendisini iyi hissetmediği için basın toplantısına katılamadı. Maç sonrası öksürük şikayeti yaşayan Ataman, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Ataman'ın bazı testlerden geçirileceği ifade ediliyor.

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