Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Basın toplantısına katılmamıştı!

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'u çalıştıran A Milli Takım antrenörü Ergin Ataman, takımının Peristeri'ye karşı 104-68 galibiyetinin ardından kendini iyi hissetmemesi nedeniyle bazı testler yapılması için hastaneye kaldırıldı.

Panathinaikos’un Peristeri’yi 104-68 gibi farklı bir skorla mağlup ettiği maçın ardından koç Ergin Ataman, kendisini iyi hissetmediği için basın toplantısına katılamadı. Maç sonrası öksürük şikayeti yaşayan Ataman, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Ataman'ın bazı testlerden geçirileceği ifade ediliyor.