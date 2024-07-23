Ergin Ataman havalara uçurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Ergin Ataman havalara uçurdu

3 yıl daha Panathinaikos'un başında olacak olan Ergin Ataman Yunanlıları coşturdu.

Yunanistan'ın Panathinaikos basketbol takımı, Türk başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ergin Ataman'ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Panathinaikos'taki ilk yılında THY Avrupa Ligi ve Yunanistan Ligi şampiyonlukları yaşayan Ataman, Yunanistan'da da yılın başantrenörü seçildi.

Panathinaikos Basketbol Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın en iyi koçu Ergin Ataman'ın önümüzdeki 3 yıl Panathinaikos'un başantrenörü olmayı kabul ettiğini duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

Ergin Ataman'ın imzası Yunanistan'da gündem olurken taraftarlar uzun yıllar sonra yeşil-beyazlılar hem Euroleague'de hem de ligde şampiyon Ergin Ataman'ın kalacak olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler.

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı'dan sürpriz transfer. Formayı giydi pozunu verdi
Son Haberler
Mahallenin korkulu rüyası ev faresi yakayı ele verdi Gündem
Mahallenin korkulu rüyası ev faresi yakayı ele verdi
Umut Bulut Rıza Çalımbay'ın yardımcısı oldu Spor
Umut Bulut Rıza Çalımbay'ın yardımcısı oldu
Fenerbahçe Lugano karşısında şok oldu Spor
Fenerbahçe Lugano karşısında şok oldu
Yapı Kredi Almanya'da banka satın aldı Ekonomi
Yapı Kredi Almanya'da banka satın aldı
Fenerbahçe'den sürpriz kaleci transferi. Resmen açıklandı Spor
Fenerbahçe'den sürpriz kaleci transferi. Resmen açıklandı
Biden’ın Covid-19 testi negatif çıktı Dünya
Biden’ın Covid-19 testi negatif çıktı
Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı Yerel Haberler
Otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı