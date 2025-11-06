Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen ve sarı lacivertli kulüple EuroLeague şampiyonluğu yaşayan Yunan oyun kurucu Kostas Sloukas, Panathinaikos AKTOR ile yeni sözleşme imzaladı.

SLOUKAS'IN SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR UZATILDI

Ergin Ataman'ın koçluğunu yaptığı Yunan ekibi takım kaptanı Sloukas'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

EUROLEAGUE'DE 16. SEZONU

EuroLeague’de 16. sezonunu geçiren Kostas Sloukas, şu ana kadar maç başına 8,1 sayı ve 5 asist ortalamasıyla oynadı.

3 TAKIMLA 4 EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Kariyerinde Olympiacos, Fenerbahçe ve Panathinaikos formalarını terleten tecrübeli oyun kurucu, üç farklı takımla toplamda 4 EuroLeague şampiyonluğu kazanarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.