Ergin Ataman kupayı ezeli rakip Olympiakos'a kaptırdı küplere bindi. Suçu iki yıldızına attı

Yunanistan Kupası Finali'nde iki ezeli rakip Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya geldi.

Georgios Bartzokas yönetimindeki Olympiakos; Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 69-58'lik skorla mağlup ederek tarihinde 12. kez Yunanistan Kupası'nın sahibi oldu.

Ergin Ataman kaybedilen finalin ardından yaptığı açıklamada iki yıldızı Sloukas ve Grigonis'i eleştirdi.

Tecrübeli hoca, "Olympiakos bugün bizden daha iyi oynadı ve kazanmayı hak etti. Bu turnuvada iyi basketbol oynamadık. Hakem kararları da maçın gidişatını önemli ölçüde etkiledi. Kaybettiğimiz için elbette üzgünüm ama asıl hedefimiz EuroLeague ve Yunanistan Ligi şampiyonluğu. İki kulvarda da avantajlı durumdayız. Maçta uygun fırsatlar bulduk, ama Sloukas ve Grigonis tüm şutları kaçırdılar" dedi.

Ergin Ataman maçın 3. çeyreğinde yaşanan bir pozisyon sonrası sert tepki gösterdi ve teknik faul aldı.