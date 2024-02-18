Ergin Ataman kupayı ezeli rakip Olympiakos'a kaptırdı küplere bindi. Suçu iki yıldızına attı

Kaynak: https://www.eurohoops.net/tr/
Ergin Ataman kupayı ezeli rakip Olympiakos'a kaptırdı küplere bindi. Suçu iki yıldızına attı
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos; Yunanistan Kupası Finali'nde ezeli rakibi Olympiakos'a 69-58 yenildi.

Yunanistan Kupası Finali'nde iki ezeli rakip Panathinaikos ile Olympiakos karşı karşıya geldi.
Georgios Bartzokas yönetimindeki Olympiakos; Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 69-58'lik skorla mağlup ederek tarihinde 12. kez Yunanistan Kupası'nın sahibi oldu.
Ergin Ataman kaybedilen finalin ardından yaptığı açıklamada iki yıldızı Sloukas ve Grigonis'i eleştirdi.
Tecrübeli hoca, "Olympiakos bugün bizden daha iyi oynadı ve kazanmayı hak etti. Bu turnuvada iyi basketbol oynamadık. Hakem kararları da maçın gidişatını önemli ölçüde etkiledi. Kaybettiğimiz için elbette üzgünüm ama asıl hedefimiz EuroLeague ve Yunanistan Ligi şampiyonluğu. İki kulvarda da avantajlı durumdayız. Maçta uygun fırsatlar bulduk, ama Sloukas ve Grigonis tüm şutları kaçırdılar" dedi.
Ergin Ataman maçın 3. çeyreğinde yaşanan bir pozisyon sonrası sert tepki gösterdi ve teknik faul aldı.

İlgili Haberler
31 yıl sonra Avrupa Şampiyonu olduk
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Ali Şansalan bile rahattı
Galatasaray itiraz için İlber Ortaylı’yı kullandı
Galatasaray maçı öncesi Sparta Prag'a moral. Taraftar şov yaptı
Galatasaray maçı öncesi Sparta Prag'a moral. Taraftar şov yaptı
Erman Toroğlu rezalet diyerek açıkladı
Okan Buruk Galatasaray'ın iki önemli hedefini açıkladı
Emre Belözoğlu Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı Fenerbahçe'nin adını anmadı
Son Haberler
Batık gemiden yeni görüntüler. Mürettebat kamaralarına ulaşıldı Gündem
Batık gemiden yeni görüntüler. Mürettebat kamaralarına ulaşıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı Gündem
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı
Emekliye kırmızı et hayal oldu. Emekli 2018'de kurbanlık alabilirken şimdi 5 kilo et alamıyor Gündem
Emekliye kırmızı et hayal oldu. Emekli 2018'de kurbanlık alabilirken şimdi 5 kilo et alamıyor
31 yıl sonra Avrupa Şampiyonu olduk Spor
31 yıl sonra Avrupa Şampiyonu olduk
Muş’ta araç defalarca takla attı. 4 yaralı Gündem
Muş’ta araç defalarca takla attı. 4 yaralı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Ali Şansalan bile rahattı Spor
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu: Ali Şansalan bile rahattı