Ergin Ataman kupayı kaldırdı

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Ergin Ataman kupayı kaldırdı

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague zaferine ulaştı.

THY EuroLeague'in final maçında Panathinaikos Aktor, Real Madrid ile karşılaştı.

Berlin'deki Uber Arena'da gerçekleşen karşılaşmayı Panathinaikos, 95-77'lik skorla kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Önceki sezonun şampiyonu ve normal sezon lideri Real Madrid'i mağlup eden Panathinaikos, maç boyunca üstün bir oyun sergileyerek kesin bir galibiyet elde etti.

Başantrenör Ergin Ataman, takımı 17. sıradan alarak sadece bir sezon içinde şampiyon yapma başarısını gösterdi ve kariyerinin üçüncü EuroLeague şampiyonluğunu kutladı.

Zeljko Obradovic'in ayrılışından sonra ilk defa Final Four'a yükselen ve 2011'den bu yana ilk kez şampiyon olan Panathinaikos, EuroLeague tarihindeki yedinci zafere ulaştı.

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