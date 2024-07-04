Ergin Ataman küplere bindi. Apar topar iptal etti

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Ergin Ataman küplere bindi. Apar topar iptal etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ergin Ataman, Fransa'dan 50 sayı fark yiyince apar topar kampı iptal etti.

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Eleeleri'ne hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Fransa ile dün oynadığı hazırlık maçını 50 sayı farkla (96-46) kaybetti.

Bu şok skor Başantrenör Ergin Ataman'ı çileden çıkardı. Sakatlıklar nedeniyle zaten kısıltı bir kadroyla mücadele eden Ay-Yıldızlı ekibimizde bu karşılaşmada 2 oyuncunun daha sakatlanması üzerine Ataman 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'daki hazırlık turnuvasına katılmama kararı aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Kısıtlı kadro ile başladığımız yaz kampı, tekrar eden sakatlıkların ardından daralmaya devam etti. Fransa’daki ikili temas maçında iki oyuncumuzun daha sakatlanmasıyla kadro 11 kişiye düştü. Bu nedenle, takımımızı daha fazla riske atmamak için Sırbistan’daki turnuvadan çekilme kararı alındı.” ifadelerine yer verildi.

Milli takım, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri’ne hazırlık amacıyla oynadığı iki maçta karışık sonuçlar aldı. Filipinler’i 84-73 mağlup ederken, Fransa’ya 96-46 gibi büyük bir farkla yenildi. Takımın elemelere hazırlık süreci kasım ayında devam edecek.

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