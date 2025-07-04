Ergin Ataman milli oyuncuyu gönderiyor, NBA yıldızını alıyor

Başantrnörlüğünü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos BC, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor.

EuroLeague ekibinin NBA'de geçtiğimiz günlerde Denver Nuggets'a takaslanan Jonas Valanciunas ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

33 yaşındaki Litvanyalı pivotun yıllık 4 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Geride kalan sezona Washington Wizards forması ile başlayan ve sonrasında Sacramento Kings'e takas olan 2.11'lik pivot çıktığı 81 maçta; 10.4 sayı, 7.7 ribaunt, 2.0 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Öte yandan bu gelişmenin Panathinaikos ile kontratında 1 yıllık opsiyonu bulunan milli pivot Ömer Faruk Yurtseven'in de takımdan ayrılma ihtimalini de artırdı.