Ergin Ataman Milli Takım’a Fenerbahçe’den oyuncu çağıracak mı?

Panathinaikos ve A Milli Takım’ın baş antrenörü Ergin Ataman’ın, Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası yaptığı hareket büyük tepki çekti. Ataman, Fenerbahçe’ye karşı sarı kırmızılıların derbiyi galibiyetini anımsatan hareketi tartışmalara neden oldu. Fenerbahçe yaptığı açıklamada Ataman’ın görevde olduğu sürede Milli Takım’a oyuncu göndermeyeceklerini söyledi.

Ergin Ataman ise hareketinin yanlış anlaşıldığını ve Fenerbahçe’ye karşı yapmadığını belirtti.

FENERBAHÇE’DEN OYUNCU ÇAĞIRACAK MI?

Fenerbahçe’nin açıklaması sonrası Ergin Ataman’ın Fenerbahçe’den oyuncu çağırıp çağırmayacağı merak konusu oldu. Milliyet gazetesinden Atilla Gökçe’ye konuşan Ataman, “Ben Milli Takım antrenörüyüm. Görevim, olabilecek en ideal kadroyu seçip çalıştırmak ve oynatmaktır. Bu anlamda benim yapacağım bir şey yok” ifadelerini kullandı.

A MilliTakım, Avrupa Şampiyonası elemeleri için Macaristan’da maçlar oynayacak. Mili takım elemelerde İtalya, Macaristan ve İzlanda ile birlikte B Grubu’nda yer alıyor.