Ergin Ataman muradına erdi: Şampiyon geldi

Geçen yıl EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'ya Yunanistan'da Olympiakos'a şampiyonluğu kaybeden Panathianaikos yeni sezonun ilk transferini resmen yaptı. Yunanistan ekibi, geçen yıl EuroLeague'de takımının son sekiz takıma kalmasında büyük pay sahibi olan T.J. Shorts'u kadrosuna kattığını resmen duyurdu. ABD'li oyun kurucu, Monaco'yu yenerek şampiyon olan Paris'te finalin en değerli oyuncusu seçilmişti.

Yunan takımından yapılan açıklama şöyle: "Panathinaikos AKTOR, T.J. Shorts II ile iki yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyor."

TJ Shorts, EuroLeague'de geçen sezon 19 sayı, 2.6 ribaunt, 7.3 asist ve bir top çalmayla oynadı. EuroLeague Play-In maçlarına en değerli oyuncu seçildi ve EuroLeague'nin ilk beş oyuncusu arasında yer aldı. 7.3 asist ortalaması ile sezonun en çok asist yapan oyuncusu oldu.

