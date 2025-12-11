A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, İtalyan spor medyası La Gazetta dello Sport'a özel açıklamalarda bulunarak NBA Avrupa projesinin başarısız olacağını ifade etti.

ERGİN ATAMAN: 'NBA AVRUPA BU FORMATLA BAŞARISIZ OLUR'

NBA Avrupa hakkında görüşlerini paylaşan Ergin Ataman şunları söyledi:

“Biz profesyoneller için elbette iyi bir şey ama bana hâlâ çok uzak görünüyor. Manchester, Londra, Roma gibi şehirlerde bir yıl içinde nasıl rekabetçi takımlar kurulabilir, bilmiyorum. İlk günden beri şuna inanıyorum: Eğer EuroLeague tüm ana takımlarıyla bu projeye dahil olursa büyük bir değer ortaya çıkabilir. Ama farklı kupaların olduğu, insanların hangisini takip edeceğini bilemediği bir basketbol dünyası ciddiyetsiz olur.

Ayrıca Sırbistan’dan hiçbir takım yok; ki Sırbistan Avrupa basketbolunun kalbidir. Açıklanan takımlar bana tamamen bir ‘show business’ projesi gibi geliyor ve bence Avrupalılar bunu sevmez. Son yıllarda insanlar NBA’i daha az, EuroLeague’i ise daha çok takip ediyor. Avrupa’nın kültürü Amerika’dan çok farklı. Bir futbol takımına sahip olmak, eğer takımda süperstarlar yoksa basketbolda aynı ilgiyi yaratmaz. Galatasaray’da bunu yaşadım: Büyük oyuncularımız olduğunda salon doluyordu, aksi halde bütün taraftar futbola yöneliyordu. Bu formatla bana göre NBA Avrupa başarısız olur.”

'AVRUPA'YI ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİ GİBİ GÖRÜYORLAR'

Ataman NBA Avrupa projesine yönelttiği eleştiriler üzerine nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine ilişkin gelen soruyu da şöyle yanıtladı:

“NBA Avrupa ancak EuroLeague takımları ve NBA’in pazarlama gücüyle anlam kazanır; belki sonunda Amerikan takımlarıyla ortak bir organizasyona dönüşürse… NBA, Londra ve Paris’te oynarken salonların dolmasına bakıyor ama Paris-Manchester gibi bir maçı süperstarlar olmadan kaç kişi izlemeye gider? Hâlâ Avrupa’yı üçüncü dünya ülkesi gibi görüyorlar, oysa durum öyle değil; son Olimpiyatlarda da gördük. Amerika’nın en iyi takımı, Sırbistan karşısında kaybetmenin eşiğindeydi.”