Ergin Ataman rövanşı aldı

Yunanistan Ligi final serisi ilk maçında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos BC, OAKA'da ezeli rakibi Olympiakos'u konuk etti.
Milli basketbolcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven'in çift sayılara ulaştığı maçta rakibini 80-68'lik skorla mağlup etmeyi başaran Panathinaikos final serisinde 1-0 öne geçti.
3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride ikinci maç 1 Haziran'da Pire'de oynanacak.
Panathinaikos’ta; Jerian Grant 17, Kendrick Nunn 14, Ömer Faruk Yurtseven 12, Cedi Osman 11 sayı ile oynadı.
Olympiakos’ta ise; Sasha Vezenkov 20, Moustapha Fall 15, Evan Fournier 12, Alec Peters 11 ile mücadele etti.
FİNAL FOUR'DA KARŞILAŞMIŞLARDI
İki ekip son olarak geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin şampiyonluğuyla sonuçlanan EuroLeague Final Four'unda üçüncülük maçında karşı karşıya gelmişti. Ergin Ataman'ın takımını 97-93 yenen Olympiakos üçüncülük madalyasını almıştı.