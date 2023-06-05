Ergin Ataman: Yaşadıklarımı yazacağım kitabımda açıklayacağım

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ataman, dünyanın en nankör işini yaptıklarını dile getirdi ve ayrılığı ile ilgili konuştu.

Ergin Ataman: Yaşadıklarımı yazacağım kitabımda açıklayacağım

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko karşısında aldıkları galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ergin Ataman'ın açıklamaları;

-Oyuncularımı kutluyorum. Çok ağır mağlubiyetten sonra karakterlerini ortaya koydular ve geri adım atmadılar. Başta Clyburn, Larkin ve Furkan müthiş bir iş yaptı bu akşam. Seriyi 1-1'e getirdik. Maçla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Aslında bunun dışında konuşmam gereken belki çok şey var. Ama şunu söyleyebilirim, biz tek topun yön verdiği bir meslek yapıyoruz. Dünyanın en nankör işini yapıyoruz. Şu günlerde çok üzgünüm, onu söyleyebilirim. Ama konuşamıyorum, konuşmayacağım. Ama günün birinde bir kitap yazdığım zaman son dönemlerde başımdan geçen her şeyi anlatacağım.

-Bu basketin girmesini göre Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum. Konuşmam gereken çok şey var ama konumum gereği konuşamıyorum, bir gün basketbol antrenörlüğünü bırakırsam, son dönemde yaşadıklarımı açık bir şekilde kitabımda anlatacağım. Mücadeleme devam ediyorum. Anadolu Efes'ten şampiyon olarak ayrılmak istiyorum. İnanan çok az insan var ama belli ki şu son 2 günde oyuncularımızı inandırmışız mücadele etmeye. Yaşadıklarımı daha sonra kitabımda açıklarım.

-Bu artık zaten açıktı. Anadolu Efes'in de başka bir antrenörle anlaştığını herkes biliyor. Gizlenecek bir şey yok. Bunlar olabilir. Yaptıklarıma daha fazla saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum. Şampiyon olarak gidersem, ne mutlu bana. Çok doluyum, son 2 günde yaşadıklarımdan dolayı. Daha fazla konuşamıyorum.

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