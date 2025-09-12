Ergin Ataman: Yunanistan'a 30 sayı fark atmak bizi kesmez!

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Maçın ardından başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

Ataman "Bu şanlı, bu tarihi galibiyet bütün ülkemize armağan olsun. Biz altın madalyayla Türkiye'ye döneceğiz. Biz şampiyon olacağız inşallah.

Biz kolay tatmin olan bir ekip değiliz. Yunanistan’a karşı böyle bir galibiyet almak, finale kalmak elbette çok önemli ama bizim hedefimiz daha büyük. Yunanistan'a 30 sayı fark atmak bizi kesmez. Pazar akşamı herkes ekran başına geçsin.

Ercan Osmani bugün Giannis'i harika savundu. Anadolu Efes'in başı biraz ağrıyabilir. Birçok NBA takımı Giannis'i durdurabilmek için Ercan'ı isteyecektir." ifadelerini kullandı.