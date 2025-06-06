Ergin Ataman’a bir şok daha: Evinde kaybetti, final serisinde geri düştü

Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Basketbol Ligi final serisinde geri düştü.
Normal sezonu namağlup lider bitiren Ataman’ın öğrencileri, ikinci maçta yaşanan olaylardan dolayı ertelenen final serisi üçüncü maçında Olympiakos’a 99-88 mağlup oldu.
İlk maçtaki galibiyetin ardından 2 mağlubiyet alan Panathinaikos, serilerde 2-1 geri düştü. Pazar günü oynanacak serinin dördüncü maçında Olympiakos kazanırsa Ataman’ın öğrencileri yenilgisiz tamamladığı sezonda şampiyonluğu finalde kaybetmiş olacak. Panathinaikos kazanırsa seride eşitlik sağlanacak ve beşinci maça geçilecek.