Ergin Ataman’a büyük şok! Yıldız oyuncuya soruşturma açıldı

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Ergin Ataman’a büyük şok! Yıldız oyuncuya soruşturma açıldı

Ergin Ataman’ın takımı Panathinaikos, Euroleague’de oynadığı Olimpiakos maçı sonrası büyük şok yaşadı. Yunan ekibinin yıldız oyuncusu hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma sonucunda para veya maç cezası gelmesi bekleniyor.

Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos, Euroleague’de oynadığı son maçta ezeli rakibi Olimpiakos’a deplasmanda 76-74 mağlup oldu. Dev organizasyonun son şampiyonu olan Yunan ekibi, bu sezon da Final Four hedefinde yürümeye devam ediyor. Ancak Ataman, kritik maç sonrası büyük şok yaşadı.

ekran-goruntusu-2025-03-18-100231.pngPanathinaikos’un yıldız oyuncularından Kendrick Nunn, Olimpiakos taraftarlarına dönerek el hareketi yaptığı öğrenildi. Olimpiakos yönetimi Nunn hakkında şikayette bulununca Euroleuge soruşturma başlattı.

Soruşturma sonucunda Nunn’ın para veya maç cezası alma ihtimali bulunuyor. Panathinaiokos, Euroleague’de oynanan 21 maç sonucunda üçüncü sırada bulunuyor.

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