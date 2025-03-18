Ergin Ataman’a büyük şok! Yıldız oyuncuya soruşturma açıldı

Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos, Euroleague’de oynadığı son maçta ezeli rakibi Olimpiakos’a deplasmanda 76-74 mağlup oldu. Dev organizasyonun son şampiyonu olan Yunan ekibi, bu sezon da Final Four hedefinde yürümeye devam ediyor. Ancak Ataman, kritik maç sonrası büyük şok yaşadı.

Panathinaikos’un yıldız oyuncularından Kendrick Nunn, Olimpiakos taraftarlarına dönerek el hareketi yaptığı öğrenildi. Olimpiakos yönetimi Nunn hakkında şikayette bulununca Euroleuge soruşturma başlattı.

Soruşturma sonucunda Nunn’ın para veya maç cezası alma ihtimali bulunuyor. Panathinaiokos, Euroleague’de oynanan 21 maç sonucunda üçüncü sırada bulunuyor.