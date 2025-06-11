Ergin Ataman'dan Ali Koç'a övgü Galatasaray'a sitem

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin basketbol yatırımlarına dair yorumlarda bulundu.

HT Spor kanalında açıklamalarda bulunan Ataman, Fenerbahçe ile yaşadığı gerilimle ilgili soruya “Fenerbahçe Beko Final-Four'da bizi hakkıyla yendi, zaten maçtan sonra gidip tebrik ettim. Bizden daha iyi oynadılar ve sonunda da şampiyon oldular. Ali Koç ile spontane şekilde karşılaştık. Tebrik sonrası bana 'Hep sen kazanıyordun, bu sefer biz kazandık' dedi. Olması gereken buydu. Ergin Ataman'a karşı Fenerbahçe taraftarının ciddi bir tepkisi var. Panathinaikos ve Türk Milli Takımı'nın antrenörü olarak yarı finalde beni ve kulübümü yenmiş Türk takımının başkanını tebrik etmek benim yapmam gereken bir şeydi. Benim Fenerbahçe'ye karşı ters bir şeyim hiçbir zaman olamaz. Şartlar buraya getirdi. Benim de hatalarım oldu, haksız tacizlere de uğradım ama bunlar sporun içinde var. Yunanistan'da final serisinde de neler gördük” cevabını verdi.

“GALATASARAY’IN YAPTIĞINI YAPMADILAR”

Basketbolda Fenerbahçe’nin yükselişine de değinen Ataman, “EuroLeague şampiyon olan Fenerbahçe'yi kutluyorum. Fenerbahçe, Aziz Yıldırım ve Obradovic'le başlayan basketboldaki yatırımı devam ettiriyor. Ali Koç ve yönetimi bu bayrağı devraldı ve geri adım atmadı, maalesef Galatasaray’ın yaptığı gibi yapmadı. Ve sonunda da hep EuroLeague final four’da. Bence bu Türk sporu ve Türkiye için çok ciddi bir tanıtım. Belki bir futbol değil ama dünyada EuroLeague seyreden yüz binlerce insan var. Türk takımının şampiyon olması çok önemli” sözlerini kullandı.