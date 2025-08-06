Ergin Ataman'dan dev çalım! Fenerbahçe istiyordu, Panathinaikos bitirdi

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Ergin Ataman'dan dev çalım! Fenerbahçe istiyordu, Panathinaikos bitirdi

Ergin Ataman yönetimindeki Yunan ekibi Panathinaikos, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Richaun Holmes'ü NBA'den transfer etti.

Panathinaikos, yeni sezon öncesi kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.

PANATHINAIKOS RICHAUN HOLMES İLE ANLAŞTI

Ergin Ataman yönetimindeki Yunan ekibi, Fenerbahçe'nin de sözleşme görüşmelerinde bulunduğu NBA yıldızı Richaun Holmes ile 1+1 yıllık sözleşme imzalama konusunda prensip anlaşmaya vardı.

Bir süredir NBA'den teklif bekleyen 31 yaşındaki Amerikalı pivot beklediği teklifi alamadı ve Panathinaikos'a katılmaya karar verdi.

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SEZON BAŞINA 2.7 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Gelecek sezon yaklaşık 2,7 milyon dolar kazanacağı iddia edilen Holmes'ün cuma günü Atina'ya giderek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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WASHINGTON WIZARDS FORMASI GİYİYORDU

NBA'de son olarak Washington Wizards forması giyen Richaun Holmes, 31 maçta ortalama 17 dakika, 7,4 sayı, 5,7 ribaund, 1,4 asist ortalamalarıyla oynadı.

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