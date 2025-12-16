EuroLeague'in çift maç haftasında Fenerbahçe Beko Panathinaikos'u konuk edecek.

Karşılaşma öncesi Panathinaikos koçu Ergin Ataman, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'FENERBAHÇE'NİN BU SEZON BAŞARILI OLAMAYACAĞI DÜŞÜNÜLÜYORDU'

TRT Spor'a konuşan Ergin Ataman, sarı lacivertlilerin sezona kötü başladığını ancak Sarunas Jasikevicius'un takımı toparladığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Fenerbahçe ile aynı galibiyet sayısındayız. Fenerbahçe’nin bir maç eksiği var; Olympiakos deplasmanını henüz oynamadılar. Buna rağmen ikinci sıradaki takımla arada yalnızca bir galibiyet farkı bulunuyor.

Fenerbahçe’nin çok iyi bir çıkışı var. Sezona oldukça sıkıntılı başladılar; üst üste mağlubiyetler aldılar. Kendi sahalarında Kızılyıldız’a kaybettiler, ardından Valencia ve Madrid deplasmanlarında ağır yenilgiler yaşadılar. Bu yüzden birçok kişi Fenerbahçe’nin bu sezon başarılı olamayacağını düşünüyordu. Türkiye’de endişe vardı, Avrupa kamuoyunda da benzer bir hava hakimdi. Çünkü çok önemli oyuncularını kaybettiler. Nigel Hayes-Davis’in ayrılması tabii ki çok kritikti. Marko Guduric, Dyshawn Pierre…

'FENERBAHÇE ADETA BİR KOLEJ TAKIMI GİBİ OYNUYOR'

Buna rağmen Saras bence takımı çok iyi toparladı. Fenerbahçe adeta bir kolej takımı gibi oynuyor; çok iyi mücadele ediyorlar. Evet, yıldız oyuncuları var: Melli, Baldwin, Tarık, Wilbekin… Ama bunun ötesinde takım savunması yapıyorlar, çok agresif oynuyorlar ve maçı asla bırakmıyorlar. Bence en önemli özellikleri bu.

'BİZİM İÇİN ZOR BİR MAÇ OLACAK'

Bunu son maçlarda net şekilde gördük. Kendi sahalarında oynadıkları Bologna maçında geriye düşüp son bir dakika içinde maçı çevirdiler. Bu çok değerli. Monaco deplasmanında üçüncü periyotta 17 sayı geriye düştüler; açıkçası ben neredeyse televizyonu kapatıyordum. Saat farkı vardı, uykum gelmişti. Ama bir anda maçın yaklaştığını gördüm, “biraz daha bakayım” derken son iki dakika kala Fenerbahçe’nin 9 sayı öne geçtiğini gördüm. Bizim için de zor bir maç olacak.