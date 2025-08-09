Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Resmen duyurdular

Kaynak: Haber Merkezi
Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan NBA yıldızı Richaun Holmes'u kadrosuna kattı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.

Yunan ekibi, Fenerbahçe'nin de sözleşme görüşmelerinde bulunduğu NBA yıldızı Richaun Holmes ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bir süredir NBA'den teklif bekleyen 31 yaşındaki Amerikalı pivot beklediği teklifi alamadı ve Panathinaikos'a transfer oldu.

holmes.jpg

NBA'de son olarak Washington Wizards forması giyen Richaun Holmes, 31 maçta ortalama 17 dakika, 7,4 sayı, 5,7 ribaund, 1,4 asist ortalamalarıyla oynadı.

