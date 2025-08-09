Ergin Ataman'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Resmen duyurdular

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi.
Yunan ekibi, Fenerbahçe'nin de sözleşme görüşmelerinde bulunduğu NBA yıldızı Richaun Holmes ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Ρισόν Χολμς για τα επόμενα δύο χρόνια (1+1).
Bir süredir NBA'den teklif bekleyen 31 yaşındaki Amerikalı pivot beklediği teklifi alamadı ve Panathinaikos'a transfer oldu.
NBA'de son olarak Washington Wizards forması giyen Richaun Holmes, 31 maçta ortalama 17 dakika, 7,4 sayı, 5,7 ribaund, 1,4 asist ortalamalarıyla oynadı.