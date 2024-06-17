Ergin Ataman'dan flaş Galatasaray açıklaması. 'Şaka değil' diyerek anlattı

Sezon başında Panathinaikos'un başına geçen Ergin Ataman hedefini şampiyonluk olarak belirlemişti. Bu sözünü de tuttu Türk başantrenör. Yunan ekibine Euroleague ve lig şampiyonlukları kazandıran Ataman, kupalarla biten sezonun değerlendirmesini yaparken, çarpıcı bir Galatasaray itirafında da bulundu.

İspanyol basınından AS.com'a özel açıklamalarda bulunan Ataman, "Ben büyük bir futbol hayranıyım" diyerek başladığı sözlerinin ardından konuyu Galatasaray taraftarı olduğuna getirdi. Ataman, "Ve şu söyleyeceğim şaka değil: Koçluk kariyerimi sonlandırdığımda, Galatasaray başkanlığına aday olacağım. Bunu yapmamı isteyen önemli insanlar var. Birkaç yıl önce Galatasaray basketbol takımının antrenörlüğünü yaparken başkan Ünal Aysal bana o dönemde Dider Drogba gibi oyuncuların bulunduğu futbol takımının teknik direktörlüğünü yapıp yapamayacağını sormuştu. Ben de ona 'Sayın Başkan, oyuncularla başa çıkabilirim, ama çalışmam, hazırlanmam ve lisansımı almam lazım...' demiştim. Bana bu konuyu düşünmemi söylemişti. Gerçekçi olmadığı açıktı, ama durum böyleydi. Basketbolda olduğu gibi futbolda da aynı başarıyı yakalamış olsaydı, sizinle sahilde değil, şurada gördüğünüz teknelerden birinde konuşurdu" yorumunu yaptı.

Türk Milli Takımı'nda da başantrenörlük görevini üstlenen Ergin Ataman, şu ifadeleri kullandı: "Son Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında İspanya'ya karşı son topta kaybetmiştik. Ve son 16 turunda Fransa'ya karşı harika bir oyun oynamıştık. Belki de kariyerimin en kötü yenilgisiydi. Açıklaması zor bir mağlubiyetti... NBA'de beş oyuncumuz var: Alperen Şengün, Cedi Osman, Furkan Korkmaz gibi... Ve son Avrupa Şampiyonası'nın sonuçlarıyla birlikte NBA'deki oyuncularımızı iyi yönetirsek bir sonraki Eurobasket'te altın madalya için aday olabileceğimizi düşünüyorum. Bu benim hayalim. Kariyerimde yakalayamadığım tek başarı bu. Tüm NBA oyuncularının Eurobasket 2025'e gelmesini sağlarsak, Ergin Ataman'ın hedefi şampiyonluğu kazanmak olacaktır."